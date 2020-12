Un evento drammatico è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 dicembre, a Battipaglia, in provincia di Salerno. Un 12enne colpito da un malore in strada, ha perso la vita. Inutili tutti i tentativi dei sanitari arrivati sul posto, tutte le manovre di rianimazione non hanno portato ai risultati sperati.

Una vicenda drammatica, che ha sconvolto la comunità, ma soprattutto la famiglia del piccolo. Le forze dell’ordine arrivate sul posto, ora stanno cercando di capire come sia avvenuta la tragedia.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di lunedì. Precisamente davanti ad un negozio in via Trieste.

Il piccolo improvvisamente, ha iniziato ad accusare uno strano malore e i presenti, appena si sono resi conto delle sue gravi condizioni, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. Sul posto sono arrivati con un’ambulanza i volontari dell’Humanitas.

I medici hanno sottoposto il bimbo ad un lungo massaggio cardiaco, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti alla fine, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Dalle informazioni rese note da alcuni media del posto, sembrerebbe che la tragica morte sia avvenuta per un arresto cardiocircolatorio. Tuttavia, è probabile che nelle prossime ore venga disposta l’autopsia, per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto.

12enne morto dopo un malore: le indagini

CREDIT: MARIO SCANNAPIECO

Le forze dell’ordine, arrivate sul luogo dove si è consumata la tragedia, ora stanno cercando di capire cosa sia accaduto al ragazzo, prima di essere colpito dal malore improvviso.

Stanno cercando di visionare i filmati delle telecamere presenti nella zona e all’interno dell’esercizio commerciale. Vogliono capire se il piccolo nel momento in cui ha perso la vita, era solo o in compagnia di qualche suo amico.

Inoltre, non è ancora chiaro se nei minuti precedenti al suo decesso, era dentro il negozio, che è aperto 24 ore su 24. L’intera comunità è sconvolta da quanto accaduto in questa vicenda, tutti vogliono sapere come sia potuta accadere una tragedia simile.