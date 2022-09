Una bellissima notizia è quella appena arrivata che riguarda la piccola Alice, la neonata abbandonata fuori l’ospedale San Gerardo di Monza. Tra meno di due settimane potrà lasciare l’ospedale ed avere finalmente una famiglia che la potrà adottare per sempre.

Dal momento del suo arrivo in nosocomio sono davvero tante le persone che si sono interessate a lei e che hanno chiamato molte volte l’ospedale e lo stesso comune per poterla adottare. A dare conferma di questa bella notizia ci ha pensato il quotidiano La Repubblica.

La Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Maria Carla Gatto, su ciò che sta accadendo, ha dichiarato:

Dopo i dieci giorni in cui i genitori avrebbero potuto riconoscerla, l’ufficiale dello Stato Civile ha formato lo Stato di nascita e le ha dato un nome ed un cognome e si è avviata così la procedura per la scelta della coppia.

Questo è stato possibile tra tutte quelle che hanno dato la propria disponibilità al Tribunale dei Minorenni. Nell’arco di 15 giorni la piccola riceverà l’affetto e la cura della sua famiglia.

Alice neonata abbandonata fuori l’ospedale: i fatti

I fatti sono avvenuti intorno alle 5.30 di martedì 30 agosto. Precisamente nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo che si trova a Monza.

L’infermiera era uscita fuori durante il suo turno. Tuttavia, attirata dal pianto della bambina, ha iniziato a cercare nella zona. È proprio a quel punto che ha fatto la triste scoperta. Dentro una scatola delle scarpe, poggiata sul cofano di una macchina, c’era una neonata avvolta in una coperta, che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato.

Da qui è partito tempestivamente l’allarme ai sanitari, che sono subito usciti e l’hanno portata dentro, al sicuro. Da ciò che è emerso fino ad ora, le sue condizioni non hanno mai destato problemi e pare sia nata poche ore prima del ritrovamento.

Gli agenti si sono messi subito a lavoro per rintracciare la madre, ma le loro ricerche non sono andate a buon fine. Dei genitori non si sa nulla e adesso la bimba potrà avere la famiglia che merita.