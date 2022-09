Sono ancora incredule le persone sulla triste vicenda della neonata abbandonata davanti l’ospedale San Gerardo di Monza. La donna che l’ha trovata era di turno e quando è uscita per prendere un po’ d’aria, ha sentito il suo pianto disperato ed è subito intervenuta.

Si chiamata Alice ed è un’infermiera, anche lei è ancora commossa da ciò che è successo. Infatti in un’intervista con il quotidiano Il Giorno, ha voluto raccontare la sua esperienza. La donna ha detto:

Ero di turno nel pronto soccorso ostetrico ed erano passate da poco le 5 quando sono uscita a prendere un po’ d’aria. Mentre ero fuori ho sentito un pianto di neonato ed all’inizio ho pensato provenisse dalla sala parto, ma dopo due minuti, siccome il pianto non cessava, mi sono avvicinata alla porta che dà sul parcheggio ed ho avuto l’impressione che venisse da fuori.

Non ho visto nessuno, c’era solo una scatola di scarpe, appoggiata su un cofano. In pochi secondi mi sono resa conto che la scatola piangeva! Mi sono avvicinata e dentro c’era la neonata ben avvolta in un lenzuolo. Sono rimasta senza parole, alla fine ho preso la piccola e l’ho portata subito dentro.