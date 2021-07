Una tragica notizia è arrivata nelle scorse ore. Purtroppo Petra Lucca, la bambina di 10 anni, che era stata investita da un’amica di famiglia, a Soranzen, non ce l’ha fatta. Per giorni i medici hanno fatto il possibile, ma la sua situazione è apparsa critica sin da un subito.

Un epilogo tragico, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. In tanti hanno pregato affinché riuscisse a sopravvivere, ma per lei non c’è stato più nulla da fare.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 10 del mattino, di sabato 24 luglio. Precisamente sulla strada provinciale 36, che collega Soranzan e Tuschian, in provincia di Belluno.

La bimba era uscita e stava cercando il suo cane. Ad un certo punto, una donna alla guida di monovolume Fiat, ha perso il controllo del suo veicolo e l’ha travolta. La signora di 67 anni è un’amica di famiglia.

I presenti si sono presto resi conto che la situazione era drammatica, infatti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Sul posto oltre all’ambulanza, è arrivato anche l’elisoccorso.

I medici hanno rianimato la donna sul posto, che quando si è resa conto dell’accaduto ha avuto un malore e, alla fine, hanno deciso di trasportarla all’ospedale locale, per sottoporla a tutte le cure del caso. La piccola invece è stata trasportata al pronto soccorso di Padova.

La situazione di Petra Lucca dopo l’incidente

I dottori della struttura ospedaliera, hanno fatto il possibile per riuscire ad aiutarla. Tuttavia, sin da subito si sono resi conto che le sue condizioni erano davvero critiche. Ha riportato dei traumi molto gravi.

La gente del posto per 48 lunghe ore ha pregato ed è rimasta con il fiato sospeso, in attesa della bella notizia, che purtroppo non è mai arrivata. La piccola Petra ha lottato per tutto il tempo, ma alla fine non ce l’ha fatta.

I medici nella giornata di lunedì 26 luglio, non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso. Le forze dell’ordine ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per stabilire le responsabilità dell’automobilista.