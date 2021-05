Terribile incidente in auto a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, in Abruzzo. Una famiglia stava portando in ospedale la bimba di 2 anni rimasta ferita precedentemente in un investimento. Nella corsa verso la struttura sanitaria e a causa di una rotatoria tagliata contromano, l’auto ha avuto un frontale con un altro mezzo. Cinque le persone rimaste ferite nell’incidente stradale che poteva avere conseguenze ben più pesanti.

Lungo la strada statale 80, all’altezza del bivio di Collecchio, a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, nella Regione Abruzzo, cinque persone sono rimaste ferite, per fortuna con lesioni non gravi, durante un incidente frontale in una rotatoria, perché un’auto l’ha tagliata contromano.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, subito intervenuta dopo l’incidente, l’auto con a bordo una bimba di 2 anni ferita durante un precedente investimento ha preso in pieno un’altra che proveniva in senso opposto. Stavano correndo in ospedale per farla visitare dai medici dopo un altro incidente.

Nella serata di domenica 16 maggio, il papà della bambina di 2 anni, un 26enne che vive nel posto, è salito sulla sua Opel Corsa insieme a un famigliare di 45 anni per portare la piccola in ospedale, dopo che era stata investita.

Mentre stavano prendendo una rotatoria, si sono scontrati contro una Peugeot che proveniva dalla direzione opposta. A bordo due persone di 39 e 36 anni. Il papà della bambina ha preso contromano la rotatoria causando il forte impatto con l’altro mezzo.

Incidente in auto, come stanno i feriti

Tutti sono stati portati in ospedale per le prime visite del caso. La bambina di 2 anni era allacciata nel suo seggiolino posteriore e non ha riportato danni. I medici l’hanno però curata per le ferite a un piede e a una gamba riportate nel precedente incidente.

Anche le altre persone se la caveranno con poco. Sul posto oltre a due ambulanze della Croce Bianca e i vigili del fuoco, anche la Polizia Stradale che ha chiuso la strada al traffico per alcune ore per mettere in sicurezza il tratto.