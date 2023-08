Per fortuna è finita bene la fuga di Benedetta Cristofani, la 13enne che era scomparsa nel nulla da Tarquinia. La sua mamma ha lanciato l’allarme, chiedendo alla figlia di tornare a casa. Poche ore dopo, la ragazzina si è presentata alla stazione dei Carabinieri. A quanto pare avrebbe trascorso qualche tempo a casa di amici poco distante dal luogo dove è stata vista l’ultima volta.

Benedetta si è presentata da sola, spontaneamente, presso la Stazione dei Carabinieri della Cecchignola. Ha raccontato di essere stata da alcuni amici di famiglia a Spinaceto. La ragazzina era scomparsa venerdì scorso da una casa famiglia a Tarquinia.

Grazie al lavoro della Polizia Postale, gli agenti erano già sulle sue tracce, riuscendo a monitorare i suoi spostamenti grazie ai social, in particolare Instagram. Erano riusciti a individuare la rete di persone che ha ospitato la minorenne nella zona sud ovest di Roma.

Una settimana fa papà Roberto aveva lanciato un appello sui social per denunciare la scomparsa nel nulla della figlia. Oggi è sollevato, sottolineato che oggi è tutto vero, Benedetta sta bene ed è tornata a casa.

La mamma Germana, invece, era fuori dal nostro paese. Sostiene di averla sentita e averla convinta a tornare indietro: “Mi ha contattata nelle scorse ore. Era agitata e con molta fatica sono riuscita a convincerla ad andare dai Carabinieri“.

La minore si trovava in affido presso una struttura protetta, anche se in un primo momento era stato stabilito che vivesse con il padre. Nei giorni scorsi la ragazzina era stata portata in una struttura vicino a Tarquinia per andare al mare.

Forse per l’uso del cellulare, la 13enne aveva avuto un diverbio con gli operatori, per questo sarebbe scappata via con un trolley, facendo perdere le sue tracce dopo essere scesa da un bus a Marina Velca.