Scomparsa di Benedetta Cristofani, si ipotizza che sia finita in una disputa con i genitori per il suo affidamento: il post strano della madre

Sono in corso tutte le ricerche per la vicenda straziante di Benedetta Cristofani, la 12enne di cui si sono perse tutte le tracce, dal tardo pomeriggio di venerdì 4 agosto. Gli inquirenti non escludono la possibilità che sia finita in una disputa per l’affidamento con i genitori.

Le forze dell’ordine stanno setacciando tutti i posti in cui la ragazzina è stata vista per l’ultima volta, ma al momento di lei non ci sono tracce.

Da ciò che ha raccontato il padre, era in quella casa famiglia da poco tempo. L’avevano portata a Tarquinia perché dovevano trascorrere una giornata al mare, ma intorno alle 19 ha ricevuto quella telefonata che ha cambiato tutto.

Uno degli operatori del posto, dopo aver presentato una denuncia di scomparsa, ha allertato l’uomo. Da qui sono partiti tutti gli appelli e gli annunci sui social. Poche ore dopo avevano pubblicato anche la notizia del suo ritrovamento, che alla fine si è rivelata essere falsa.

Questo perché Benedetta ancora non si trova e nessuno sa dove possa essere finita. Il padre ha chiesto di controllare il suo telefono, poiché forse lì dentro potrebbero esserci informazioni utili alle indagini.

Lo strano post della madre di Benedetta Cristofani

Gli inquirenti che stanno lavorando sul caso, non escludono la possibilità che l’adolescente possa essere finita in mezzo ad una disputa tra i genitori per l’affidamento. La stessa madre Germana Ruberto Vitter in un post sui social, ha scritto:

Vi prego proteggete mia figlia: dal padre, dalle forze dell’ordine, dai servizi sociale e dalla pubblica amministrazione italiana.

Da una ricostruzione de La Repubblica, sembrerebbe che la 12enne si sia allontanata dal centro estivo dopo una discussione. Ha preso un trolley, è salita su un autobus e da lì di lei si sono perse tutte le tracce. Il padre in un’intervista con AdnKrnos, ha detto: