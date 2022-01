La seguitissima ed amatissima food blogger Benedetta Rossi ha annunciato sul suo profilo social che si fermerà per un po’, perché deve sottoporsi ad un intervento chirurgico alla schiena.

Una notizia che Benedetta ha dato con il sorriso, nonostante la paura e la preoccupazione. Ha voluto informare i suoi numerosi seguaci, che da sempre la sostengono e la seguono, che per un po’ di tempo dovrà lasciarli soli.

Da tanto la food blogger rimanda il delicato intervento, ma adesso è arrivato il momento di fermarsi e pensare alla salute.

È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo. Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto Vi auguro una bellissima giornata❤️

Il post ha raggiunto più di 70 mila persone in poche ore e oltre 7.500 commenti. Colleghi del mondo dello spettacolo e fan, che hanno voluto lasciarle un messaggio di incoraggiamento. Tra questi, anche Sandra Milo, che ha voluto tranquillizzarla e dirle che comprende le sue paure e le sue preoccupazioni:

Sei molto più coraggiosa di me nell’affrontare un intervento (anch’io alla schiena) che rimando da anni. Con fiducia mettiti nelle mani del neurochirurgo che lo eseguirà e vedrai che andrà tutto bene. Sei una donna giovane e forte e ti rimetterai in piedi in breve tempo, tornando come nuova. I miei migliori auguri.