Benedetta Rossi è stata offesa sui social, lei risponde così La nota blogger Benedetta Rossi risponde alle offese subite sui social

Benedetta Rossi è una Food Blogger che ha conquistato notorietà grazie al suo canale totalmente incentrato sulla cucina, intitolato “Fatto in casa da Benedetta”. Specie in questo periodo, i suoi consigli in cucina, sono cliccatissime e molte sono le persone che apprezzano le sue ricette. Ultime indiscrezioni ci dicono, che non tutti i follower hanno buone intenzioni. Benedetta Rossi infatti è stata pesantemente insultata e presa di mira sui social.

Nelle scorse ore su Twitter è apparso un commento di pessimo gusto:

“Non potete capire quanto mi infastidisce ‘sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa”.

Ma il Twitter non termina qui:

“Nella puntata di oggi ha proposto delle uova per decorare la tavola. Un f*****o tovagliolo attorno a un uovo che era brutto come Voldemort. Ovviamente con orrenda non intendo lei come persona, ma come personaggio“.

Ma Benedetta Rossi non è di certo rimasta a guardare. All’utente che non ha gradito le sue decorazioni Pasquali la blogger ha replicato in questo modo:

“Non mi preoccupi tu ma i 90 Like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di Facebook”.

La blogger conclude con:

“Alla faccia del c**** a me sembra un ritrovo di bulli frustrati… comunque stacce fratè… il cretino sei tu.”.

Ovviamente questa risposta schietta è stata immensamente apprezzata da moltissimi utenti, che le hanno dimostrato vicinanza e stima. E in ogni caso è innegabile la sua abilità in cucina, che l’ha portata ad essere una delle blogger più seguite on-line, insieme anche alla sua allegria coinvolgente.

Una riflessione è di dovere, i social a volte possono rivelarsi mezzi molto pesanti e offensivi. Più volte nel mondo dello spettacolo, influencer e celebrità, hanno invitato gli utenti a usare con cautela questi mezzi di comunicazione.