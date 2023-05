Benedetta Rossi sbotta con gli occhi lucidi sui social: “Non avete il diritto, provo rabbia e disgusto”

Benedetta Rossi si è mostrata delusa e con gli occhi lucidi in un video su Instagram. Nonostante sia sempre stata un persona vera e sincera, si è ritrovata sotto il mirino di criticoni e commenti poco gradevoli.

Credit photo: Fatto in casa da Benedetta – Instagram

Si è definita una persona che non si arrabbia facilmente, ma ha deciso di esprimere il suo pensiero, perché questa volta ne ha davvero avuto abbastanza. Finché era lei ad essere criticata, ha cercato di farsi scivolare addosso ogni parola. Ma ora, è la sua intera community quella che viene letteralmente insultata e questo rospo ha scelto di non ingoiarlo.

Lo sfogo di Benedetta Rossi

Benedetta ha spiegato nel suo video che, ultimamente, articoli e video diffusi sui social, giudicano il suo modo di cucinare. I prodotti troppo “economici” che utilizza nelle sue ricette e “quelle persone lì che la seguono, che usano prodotti scadenti e pasta sfoglia pronta”.

A queste persone, la foodblogger ha voluto dire che prova disgusto e che non hanno alcun diritto di giudicare la vita altrui. Perché, anche se loro hanno il tempo da dedicare a ricette complesse e di classe, anche se loro hanno il tempo di fare una spesa con prodotti super o di andare in post chic per degustazioni da condividere poi sui social, ci sono persone che devono stare attente a ciò che acquistano, per arrivare a fine mese.

Ci sono persone che lavorano anche 10 ore al giorno e non hanno tempo per preparare la sfoglia un intero pomeriggio. Sono persone che hanno figli o anziani da accudire, alle quali quei 20 centesimi risparmiati sul tonno in scatola, permettono di garantire alla famiglia tutto ciò di cui ha bisogno e chissà, magari anche una pizza nel fine settimana. Ecco le parole di Benedetta Rossi nel video:

La foodblogger si è mostrata amareggiata e si è anche scusata in successive storie Instagram per il video che ha deciso di fare. Ma si è sentita di difendere tutte quelle persone che la seguono e la sostengono ogni giorno. Lei stessa ha ammesso di essere consapevole di non avere le competenze da chef. Di non rispettare le regole accademiche della cucina, ma se può fare una piccola parte per aiutare le persone, ne è felice.

Prima di condividere qualsiasi ricetta, si pone sempre mille domande ed ha sempre paura di offender qualcuno. Ma quelle persone che la criticano e criticano la sua community, non hanno il diritto di farlo.

Il video ha raggiunto un incredibile numero di persone e oltre 30 mila commenti sono arrivati in conforto di Benedetta Rossi, che è sempre stata una delle blogger di cucina più amate e seguite. Per le sue ricette semplici, alla portata di tutti, ma soprattutto per il suo essere sempre vera, pulita, sorridente e sincera. Non è una chef di classe con un ristorante da sogno, è una donna di casa come tutte, che cucina con prodotti che la maggior parte delle famiglie italiane mette nel carrello della spesa. Compreso il tonno in scatola.