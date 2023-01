Benedetto XVI, le ultime parole del papa emerito prima di morire

Mentre molte persone si apprestano a salutare il papa emerito nella camera ardente allestita in Vaticano, emergono dettagli sulle sue ultime ore di vita. In particolare, Benedetto XVI nelle ultime parole prima di volare in cielo avrebbe esternato ancora una volta la sua religiosità e spiritualità, che lo hanno accompagnato per tutta la vita da prelato, fino alla decisione di mettersi da parte per motivi di salute.

Un infermiere nella notte avrebbe raccolto l’ultima testimonianza del papa emerito, come riportato su Vatican News il direttore editoriale dei media vaticani, Andrea Tornielli.

L’episodio sarebbe accaduto intorno alle 3 di notte del 31 dicembre, poco prima del decesso di papa Ratzinger. Era ancora lucido e in quel momento con lui c’era solo un infermiere che non parla tedesco: i suoi collaboratori si stavano dando il cambio.

Il vescovo Georg Gänswein, suo segretario personale, ha riportato quanto detto dal papa emerito in fin di vita all’infermiere che lo stava in quel momento assistendo.

Benedetto XVI con un filo di voce, ma in modo ben distinguibile, ha detto, in italiano: “Signore ti amo!”. Io in quel momento non c’ero, ma l’infermiere me l’ha raccontato poco dopo. Sono state le sue ultime parole comprensibili, perché successivamente non è stato più grado di esprimersi.

Queste le ultime parole comprensibili del pontefice, che in seguito non è più riuscito a parlare, esalando da lì a poco il suo ultimo respiro su questa terra. Il pontefice, infatti, è poi venuto a mancare alle ore 9.34 del 31 dicembre 2022, presso il monastero Mater Ecclesiae in Vaticano dove si era ritirato dopo la sua rinuncia nel 2013.

Benedetto XVI, le sue ultime parole

Il papa emerito viveva lì con il suo segretario particolare, monsignor Georg Gaenswein. E insieme a quattro Memores Domini, consacrate laiche di Comunione e Liberazione che si prendevano cura di lui.

Papa Francesco, secondo quanto riportato dai media vaticani, sarebbe stato il primo a far visita alla sua salma.