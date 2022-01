Dramma a Benevento, bimbo di un anno in gravi condizioni per un trauma cranico: la ricostruzione sull'accaduto

Sta lottando per la sua vita un bimbo di appena un anno, che purtroppo è in condizioni disperate dopo un trauma cranico. I medici vista la situazione, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine, che coordinate dalla Procura, stanno indagando sull’intera vicenda.

Una notizia davvero terribile, che si è diffusa in queste ultime ore, poiché c’è stato un peggioramento improvviso nelle condizioni del piccolo.

Secondo le informazioni rese note da il quotidiano La Repubblica, il dramma è avvenuto circa 10 giorni fa. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nella città di Benevento. Ora però è ricoverato all’ospedale Santobono, di Napoli.

I genitori erano in casa e per loro era una giornata come le altre. Tuttavia, hanno raccontato agli inquirenti che mentre stava giocando con un altro bambino, gli è caduta una spazzola sulla testa.

Hanno scelto di portarlo al pronto soccorso del FateBeneFratelli, per un controllo. I medici dopo una prima visita, hanno deciso di ricoverarlo, ma solo in via precauzionale. Le sue condizioni infatti non sembravano essere gravi.

Però nel giro di soli 10 giorni, è arrivato un terribile peggioramento. Infatti in un primo momento è stato disposto il suo trasferimento nell’ospedale Rummo, di Benevento. Tuttavia, subito dopo hanno scelto di ricoverarlo al Santobono di Napoli, nel reparto di terapia intensiva.

Le indagini per il bimbo di un anno ricoverato per un trauma cranico

Il piccolo quando è arrivato in questa nuova struttura ospedaliera era privo di sensi ed ora, purtroppo, sta lottando per la sua vita.

I medici hanno scelto di allertare le forze dell’ordine, che coordinate dalla Procura, hanno avviato sin da subito le indagini per l’accaduto. Hanno ascoltato entrambi i genitori, ma la ricostruzione non sembra essere chiara.

Dal racconto della mamma e del papà il bambino stava giocando con un suo coetaneo. Quando all’improvviso quest’ultimo è riuscito a prendere una spazzola e per giocare l’ha tirata sulla testa del piccolo, ma bisognerà capire il motivo di questo improvviso peggioramento delle condizioni.