Un episodio davvero straziante è avvenuto nella giornata di ieri, 2 gennaio 2022. Un bimbo di appena 2 mesi ha perso la vita, dopo aver accusato un malore a bordo delle piste da sci. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti ed anche di tutti i presenti.

Una vicenda davvero straziante che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i familiari del piccolino. Per loro avrebbe dovuto essere un momento di gioia e festa, che si è trasformato in una tragedia.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma si è consumato nella mattinata di domenica 2 gennaio. A Campo Smith, nel comune di Bardonecchia, in provincia di Torino.

Era una giornata come le altre per la famiglia. I genitori approfittando del sole e delle temperature elevate, hanno deciso di uscire e di andare a vedere le piste da sci.

Tuttavia, proprio mentre erano seduti lì vicino, è avvenuto qualcosa di davvero drammatico. La mamma ed il padre hanno notato qualcosa di strano nel neonato, infatti hanno iniziato ad urlare.

Oltre ad aver lanciato l’allarme al 118, hanno anche chiesto aiuto a tutti i presenti. In tanti hanno provato ad aiutarlo e quando i sanitari sono arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo per 45 lunghi minuti. Il cuore del piccolino però, aveva ormai cessato di battere per sempre.

Le parole della sindaca sulla morte del bimbo di appena 2 mesi

A bordo delle piste da sci oltre ad un’ambulanza ed un elisoccorso, è arrivata anche una volante della polizia. Gli agenti sin da subito hanno deciso di avviare le indagini su questo tragico episodio.

Molto probabilmente il pm di turno, deciderà di disporre l’autopsia del corpo del bambino, per capire l’esatta causa e l’origine del malore, che ha portato al tragico decesso. La sindaca Chiara Rossetti, alle telecamere di Tg3 Piemonte, ha dichiarato: