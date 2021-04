Benno Neumair esce dall’isolamento, ma ecco con chi condivide la cella

Gli è stato concesso di uscire dall’isolamento, Benno Neumair è tornato in cella con gli altri carcerati. Il trentenne accusato del duplice omicidio dei genitori resta in carcere, purtroppo però, il corpo di Peter Neumair non è stato ancora ritrovato, al contrario, il cadavere di Laura Perselli è riemerso dal fiume Adige.

Benno Neumair non trascorrerà più i giorni di detenzione in isolamento, dopo aver confessato l’omicidio è tornato in cella: con lui però ci sono altri due detenuti molto conosciuti alla cronaca nera.

Il ragazzo condivide infatti la cella con Johannes Beutel, condannato a 30 anni di reclusione per l’omicidio avvenuto nel 2018 della moglie Alexandra Riffeser avvenuto con 42 coltellate nella loro casa di Quarazze, a Merano e il 25 enne Lukas Oberhauser che a marzo del 2020 uccise la proprietaria di un’enoteca di Appiano di soli 28 anni, Barbara Rauch.



L’uomo ha conosciuto la vittima durante un periodo di tirocinio in un ristorante, da lì sono iniziate minacce e lunghi appostamenti tanto che il ragazzo era stato denunciato per stalking. Lukas, dopo un periodo ai domiciliari, ha raggiunto Barbara Rauch nel locale in cui lavorava al tempo e l’ha uccisa.

Benno Neumair ha confessato l’omicidio dei genitori solo un mese dopo la denuncia della scomparsa. Il ragazzo sostiene che la lite è generata per motivi economici, il padre lo sportava a trovarsi un lavoro e ad andare a vivere da solo.

Il giovane avrebbe ucciso entrambi con una corda, dopo averla stretta al collo al padre ha atteso il ritorno della mamma per fare lo stesso. Ha confessato di averli caricati in spalla e messi nella loro auto per poi gettare i due corpi nel fiume Adige.