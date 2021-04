Benno Neumair felice. Il ragazzo accusato dell’omicidio della madre e del padre si è detto sollevato dopo aver ricevuto la notizia del ritrovamento del corpo del padre (quello della mamma era già stato ritrovato tempo fa). Il giovane, che si trova sempre in carcere, avrebbe raccontato di aver trascorso mesi di angoscia.

Dopo il ritrovamento nel fiume Adige del corpo di Peter Neumair, il figlio, che si trova ancora in carcere a Bolzano con l’accusa di aver ucciso il padre e la madre e aver tentato di occultare i loro cadaveri, avrebbe detto di essere felice della notizia.

Lo avrebbe detto al suo avvocato, Flavio Moccia, andato a fargli visita in prigione. Il legale lo ha informato degli ultimi sviluppi della vicenda, ma Benno Neumair sapeva già tutto: aveva appreso la notizia dalla televisione.

Nella tragedia, finalmente una bella notizia. Ho vissuto mesi di angoscia, ora sì, sono sollevato. Sono stati mesi difficili, non capivo come non fosse stato ancora trovato. Ora mi auguro che attraverso l’indagine cadaverica siano confermate le circostanze sulle modalità che ho già espresso. Nella tragedia, almeno, un fattore positivo