Beppe Convertini in ospedale: il conduttore spiega cosa gli è successo

L'attore e conduttore Beppe Convertini ha pubblicato una foto in ospedale con il naso fasciato. È rimasto coinvolto in un incidente in moto

Beppe Convertini è rimasto coinvolto in un incidente in moto. Fortunatamente, dopo un’operazione in ospedale, si sta riprendendo e presto verrà dimesso.

È stato proprio il conduttore a raccontare tutto attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. Beppe Convertini si è mostrato nel letto d’ospedale, con il naso fasciato. Ecco le sue parole:

Io purtroppo sono in ospedale da due giorni. Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada… ma grazie al dott. @d_scopelliti e al personale del #sanfillipponeri a #roma il mio naso e occhio sono tornati al loro posto! In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in #famiglia e nella mia amata #puglia ..i valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni : la famiglia, il lavoro , il rispetto appunto il senso del dovere..infatti mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando @lineaverderai1 la domenica su @rai1official , uno spot e tanti altri lavori..

Convertini ha poi spiegato di essere stato costretto a fermarsi per un’operazione chirurgica. Ma grazie ai medici, ora tutto è tornato a posto. Purtroppo si trovava in sella alla sua moto, quando qualcuno gli ha tagliato la strada. Le cose sarebbero potute andare diversamente.

Il conduttore ha raccontato, nel suo post, di aver incontrato diverse persone che stanno male sul serio, tra le mura della struttura sanitaria. E ciò che ha cercato di fare, è stato regalare loro un sorriso.

In ospedale si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto..almeno ricordiamoci di regalare loro un #sorriso ..la terapia più importante assieme alla #preghiera !❤️

Chi è Beppe Covertini

Giuseppe Convertini, detto Beppe, è un attore, conduttore radiofonico e televisivo italiano. È nato a Martina Franca il 20 luglio 1971. Ha iniziato la sua carriera come modello e ha raggiunto il successo nel mondo televisivo, grazie alla sua interpretazione nella soap opera Vivere.

I suoi orizzonti si sono preso allargati anche nel mondo della conduzione televisiva. Oggi è infatti conosciuto per i programmi tv Estate 2 e Festivalbar.