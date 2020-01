Bergamo, intossicati 50 bambini in gita Portati in ospedale 50 bambini, con nausee e vomiti. Erano in gita. Ecco cosa gli è accaduto..

Nella notte tra sabato quattro e domenica cinque gennaio, i soccorritori del cento diciotto, sono stati costretti a soccorrere cinquanta bambini, tra i sette ed i sedici anni, a Dorga, in provincia di Bergamo, tutti con gli stessi sintomi. Avevano nausee, vomiti e dolori addominali. Erano in gita nel Santuario nella frazione di Castione della Presolana. Momenti di paura e di panico tra i ragazzini e tra i loro accompagnatori, dopo aver consumato una cena in una struttura privata, che ha portato ad una grave intossicazione alimentare. Secondo le informazioni che sono state rese note, l’allarme è scattato intorno a mezzanotte del quattro gennaio ed è stato chiesto l’intervento del cento diciotto. I bambini ed alcuni accompagnatori, avevano tutti gli stessi sintomi di nausee, vomiti e dolori addominali, dopo aver mangiato degli gnocchi al pomodoro, qualche ora prima. I soccorritori dell’ambulanza, sono arrivati subito sul posto ed hanno cercato di fare il possibile per cercare di farli stare meglio. Nessuno, per fortuna, era in gravissime condizioni. E’ stato chiesto anche l’intervento di sei ambulanze, un’auto medica ed anche l’intervento di varie associazione, tra cui Croce Blu di Cromo, i Volontari della Presolana ed anche la Croce Verde di Colzate, per portare tutti nel pronto soccorso. E’ stata una vera e propria emergenza e c’è stata grande paura tra la gente. Sono stati distribuiti nei vari ospedali della provincia, tra cui Papa Giovanni XXIII, Seriate, Alzano Lombardo ed anche in quello di Esine. Nessuno di loro, ha riportato gravi conseguenze. Sul posto è stato anche chiesto l’intervento del centododici, che ora sta indagando per cercare di capire cosa è accaduto ed il motivo di questa intossicazione alimentare. Vogliono capire da cosa sia stata procurata. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizione mediche dei cinquanta bambini e degli accompagnatori. Potete leggere anche: l’angoscia di una madre dopo aver fatto un errore molto comune