Gioia immensa per la cantante Bianca Atzei e per l'inviato de Le Iene Stefano Corti: sta notte è nato il loro primo bambino insieme

Dopo nove mesi di trepidante attesa, la bellissima cantante Bianca Atzei e i suo compagno, l’inviato de Le Iene Stefano Corti hanno finalmente accolto nelle loro vite il primo figlio. Come avevano già annunciato, il piccolo si chiama Noa Alexander.

La favola che oggi ha avuto il meritato lieto fine, per Bianca Atzei e il suo compagno Stefano Corti non era iniziata nel migliore dei modi. A inizio del 2021 la cantante aveva annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta.

Quella gravidanza, però, non andò a buon fine e si concluse anzi tempo con un doloroso aborto spontaneo. A quell’episodio sono seguiti mesi molto difficili per la coppia e soprattutto per Bianca, che come ha raccontato in diverse occasioni, si sentiva già mamma e invece ha dovuto affrontare quella tragedia.

L’amore con Stefano fortunatamente l’ha aiutata a rialzarsi e i due, più forti e legati di prima, hanno rimesso insieme i pezzi dei loro cuori spezzati e ci hanno riprovato, finché nei primi mesi del 2022 non hanno scoperto di nuovo di aspettare un bimbo.

Questa volta è filato tutto liscio fin dall’inizio e i due hanno vissuto questi mesi con un unico pensiero in testa, con un unico desiderio nel cuore, quello di abbracciare quanto prima il loro frutto d’amore.

Bianca Atzei finalmente mamma

I profili social soprattutto della cantante, in questi mesi si sono riempiti di foto nelle quali il protagonista era uno solo, il suo pancione che è cresciuto sempre di più.

Molto tenero anche il momento in cui lei e Stefano hanno annunciato in tv, a Verissimo, che quello che sarebbe nato da lì a poco sarebbe stato un maschietto.

Oggi, anzi sta notte, quel momento tanto atteso è finalmente arrivato e il piccolo Noa Alexander è venuto al mondo per la gioia immensa di mamma e papà.

Qualche indizio era già apparso sui profili social di Stefano e Bianca ieri sera, quando la Iena aveva pubblicato una foto delle valigie pronte per andare in ospedale.

Poi, stamattina, la stessa cantante ha dato l’annuncio che tutti aspettavano: “Finalmente ❤️. Noa Alexander. 18/01/2023“.