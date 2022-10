Si avvicina sempre di più il giorno in cui la cantante Bianca Atzei e il suo compagno, l’inviato de Le Iene Stefano Corti diventeranno genitori per la loro prima volta insieme. Ospiti a Verissimo, i due hanno deciso di svelare il sesso del bebè in arrivo: Sarà un bel maschietto e, come annunciato dai due, avrà entrambi i cognomi.

Credit: Verissimo – Mediaset

Da anni formano una delle coppie più belle e simpatiche dell’intero mondo dello spettacolo italiano.

Bianca e Stefano si sono conosciuti durante un concerto e da allora non si sono più lasciati.

Presto hanno deciso di andare a vivere insieme e poco dopo è arrivata anche la decisione di mettere su famiglia. Un desiderio che hanno espresso insieme fin da subito.

Bianca era rimasta incinta già in precedenza, ma la gravidanza purtroppo terminò in maniera spontanea dopo pochi mesi. Un evento, quello dell’aborto, che ha provato molto i due e dal quale ci hanno messo un bel po’ per riprendersi.

Ma come raccontato a Silvia Toffanin, quello è stato allo stesso tempo un episodio che li ha legati ancora di più.

Qualche mese fa la notizia di una nuova gravidanza. Una nuova opportunità di coronare quel loro sogno di essere genitori insieme.

La gravidanza sta volta sta andando a meraviglia e manca davvero poco al giorno in cui il loro primo bebè insieme arrivi finalmente nelle loro vite.

Stefano Corti papà di un maschietto

Credit: Verissimo – Mediaset

Durante la loro intervista a Verissimo, Stefano Corti e Bianca Atzei hanno colto l’occasione per annunciare in tv il colore che avrà il fiocco da appendere alla porta.

Hanno tirato fuori un orsacchiotto, vestito da Iena e con un bel fiocco azzurro.

Si attende ora di sapere il nome che avrà il loro bel bimbo. Per quanto riguarda il cognome, i due hanno svelato il loro desiderio di darglieli entrambi.

Credit: Verissimo – Mediaset

Per Stefano sarà il secondo figlio. L’inviato è infatti già papà di Gabriele, un ragazzo che oggi è adolescente e che vive con sua mamma in Francia.

Il 14enne, ha raccontato Bianca, è felicissimo per loro e non vede l’ora di diventare un fratello maggiore.