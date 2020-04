Bianca Dobroiu, paziente zero di Bologna ancora positiva dopo 60 giorni Bianca Dobroiu, la paziente zero di Bologna, è ancora positiva al virus. Dopo 60 giorni la giovane modella è ancora contagiosa, nonostante non abbia sintomi

Bianca Dobroiu, la giovane modella di 23 anni nonché paziente zero di Bologna, è ancora positiva al Coronavirus dopo 60 giorni. Seppur senza sintomi la giovane non può ancora dichiararsi guarita e i medici definiscono il suo caso molto raro

La giovane, dopo un weekend a Milano, era stata ricoverata al Policlinico Sant’Orsola di Bologna il 28 febbraio con evidenti sintomi. La ragazza, dopo essere “guarita” da febbre, tosse e vari problemi respiratori era stata dimessa e ovviamente doveva proseguire l’isolamento a casa

La dimissione è avvenuta il 6 Marzo dopo essere stata ricoverata il 28 febbraio con 40.7 di Febbre. Oggi, però il tampone al COVID-19, risulta ancora positivo, e anche il medico infettivologo ha spiegato la rarità del caso:

“Dopo quattro giorni stava bene, ma i tamponi sono ancora positivi. La stiamo studiando attentamente. A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo. Usualmente la positività non supera le quattro settimane. Non era stata sottoposta ad alcuna terapia. Le avevamo dato solo farmaci sintomatici e in pochissimi giorni erano scomparsi i sintomi. Allora non si trattavano i casi lievi”

La ragazza si espone sui social e racconta anche quanto sta vivendo in questo giorni, tuttavia non sembra affatto preoccupata e, almeno fisicamente, sta evidentemente bene:

“Sto bene dal 10 o 12 marzo – ha spiegato – ultimamente non so più che cosa fare. Mi alleno un po’, leggo, mi tuffo nelle serie tv, però è una situazione molto difficile. Anche perchè vivo con mia madre (risultata invece negativa al test) e quindi sono sempre in camera da sola. La prima cosa che farò quando tutto sarà finito sarà una bella passeggiata”

Insieme a lei, anche Alessandro Polito, giornalista de Le Iene è ancora positivo al Coronavirus dopo tanti giorni, il ragazzo asintomatico risulta positivo ancora dopo 30 giorni. Seppur casi rari dobbiamo prendere atto che può succedere