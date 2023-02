Sono ancora tutti sconvolti ed addolorati per l’improvvisa e straziante scomparsa di Asia D’Amelio, la 18enne che ha avuto un malore mentre era in classe. Tra pochi mesi, si sarebbe diplomata.

I compagni, gli amici, i concittadini e tutti quelli che l’hanno conosciuta, sono ancora strazianti da questa perdita così improvvisa e prematura.

Asia, nella mattina di martedì 31 gennaio, si era recata all’istituto Bona di Biella come ogni giorno. Stava bene e tutti hanno raccontato che in lei non avevano notato nulla di insolito.

Tuttavia, proprio mentre era seduta al suo banco, ha avuto un malore improvviso. Si è accasciata a terra davanti agli occhi dei suoi amici ed ha perso i sensi.

I suoi coetanei sono subito andati da lei per soccorrerla e nel frattempo, l’insegnante che era presente in aula, ha chiesto l’intervento dei sanitari del 118. Quest’ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti e l’hanno sottoposta sin da subito a tutte le manovre di rianimazione.

Tuttavia, le condizioni della 18enne sono apparse molto gravi. I medici, con la speranza di poterle salvare la vita, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale locale di Biella in codice rosso.

L’ipotesi dietro l’improvviso decesso della 18enne Asia D’Amelio

I tentativi di salvarla sono risultati essere del tutto vani. Infatti ,nel pomeriggio dello stesso giorno, i dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

L’ipotesi dietro questa perdita così improvvisa, è proprio un’aneurisma. Tuttavia, a dare ulteriori conferme sarà solo l’autopsia disposta sul corpo e che verrà eseguita nelle prossime ore, prima del suo ultimo addio.

In queste ore sono davvero tante le persone che sui social stanno ricordando la ragazza andata via da questo mondo davvero troppo presto. I suoi amici e compagni di classe sono ancora sotto shock da ciò che è successo in quei minuti strazianti. Una scena che non dimenticheranno mai.