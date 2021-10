Dramma a Biella, bimba di un anno ricoverata per intossicazione: la terribile ipotesi dei genitori

Un episodio gravissimo è avvenuto lo scorso sabato a Biella. I medici hanno ricoverato una bimba di un anno per intossicazione. Tuttavia, il padre ha ammesso che forse ha ingerito dei frammenti di marijuana che era sul tavolino dell’abitazione. Le sue condizioni, per fortuna, stanno migliorando.

Una vicenda terribile, che ovviamente ha scosso migliaia di persone. I genitori risultano essere entrambi incensurati e gli inquirenti prima di procedere con le indagini, stanno aspettando il referto completo dall’ospedale.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il tutto è avvenuto nella giornata di sabato 26 settembre. Precisamente nell’appartamento della famiglia, che si trova a Biella.

La piccola ha iniziato a stare male. Aveva tremori e tutti strani malesseri. Per questo motivo i genitori si sono presto allarmati ed hanno deciso di portarla d’urgenza all’ospedale di Ponderano. Ma vista la situazione delicata, i dottori hanno disposto il suo trasferimento al Regina Margherita.

I medici dopo tutti i controlli del caso, hanno scoperto che probabilmente aveva una grave intossicazione. Il padre, appena lo ha saputo, ha confessato: “Ci eravamo fatti una canna la sera precedente, lei potrebbe aver preso l’erba dal tavolo.”

L’uomo che non ha precedenti penali ha detto tutto ciò che lui e la moglie avevano fatto il giorno prima. Questo perché per loro non potrebbero esserci altre spiegazioni sulla tragica vicenda.

Le indagini per la bimba di un anno che ha ingerito marijuana

Ovviamente queste solo ipotesi. Gli inquirenti prima di poter procedere con dei provvedimenti nei confronti della madre e del padre, sono in attesa della relazione completa da parte della struttura ospedaliera.

La coppia rischia una denuncia per il reato di lesioni gravissime. Tuttavia, saranno solo i medici a dare delle conferme su ciò che è successo.

Per fortuna, la bambina grazie alle cure e a tutte le terapie a cui è stata sottoposta, sta mostrando dei miglioramenti. Dopo la tragica vicenda non ha riportato delle conseguenze gravi.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: