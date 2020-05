Biella, bimba di 5 anni esce di casa, mentre la mamma era distratta Biella, bimba esce sola, di casa, mentre la mamma era impegnata

Un evento incredibile è avvenuto nella mattinata di mercoledì venti nove marzo, dove una bimba di cinque anni è uscita sola di casa, mentre la mamma era impegnata a preparare il pranzo. Per la donna, sono stati momenti di paura, ma per fortuna il tutto si è concluso per il meglio, dopo pochi minuti.

Una vicenda sconvolgente, ma che grazie all’intervento di un ragazzo e dei carabinieri, ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Biella. La mamma era impegnata per alcuni minuti, nelle faccende domestiche ed a preparare il pranzo.

Si è distratta per un secondo ed è bastato proprio quello, per permettere alla bimba di uscire di casa e di scappare per i vicoli vicino a Biella, a pochi metri dalla sua abitazione.

La madre credeva che la figlia stesse giocando, ma quando ha capito che non era da nessuna parte, dopo averla cercata ovunque, ha allertato subito le forze dell’ordine.

Nel frattempo, un ragazzo, mentre stava passeggiando, ha notato la piccola, che era da sola in giro e per questo, senza perdere nemmeno un secondo, ha allertato immediatamente i carabinieri, che sono andati sul posto a prenderla. Avevano capito che la chiamata che avevano ricevuto, riguardava proprio quella scomparsa.

La bimba è stata riportata subito da sua madre, che era in ansia e preoccupata per le sue condizioni e che potesse accaderle qualcosa di brutto. Tutti sono al settimo cielo, per come si è concluso questo evento, grazie al tempestivo intervento del giovane, che ha fermato la piccola e dei carabinieri.

Un dramma che sarebbe potuto capitare a chiunque, ma che per fortuna, in questo caso ha avuto il lieto fine che tutti speravano. La piccola, infatti, sta bene e la madre l’ha potuta riabbracciare dopo pochi minuti da quando si è resa conto che fosse scomparsa.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.