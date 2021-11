Il mondo della musica internazionale, nelle ultime ore ha appreso la notizia della morte di un grandissimo musicista e artista, capace di far emozionare milioni di fan nel corso della sua lunga e preziosa carriera. Billy Hinsche, diventato famoso per aver fatto parte dei Beach Boys, si è spento per sempre all’età di 70 anni. Soffriva di un tumore molto aggressivo ai polmoni che, alla fine, dopo anni di lotta, lo ha portato via.

L’artista è morto lo scorso 20 novembre, ma è solo nelle ultime ore che si è diffusa in tutto il mondo la notizia del suo decesso. Il musicista e artista, dopo anni di lotta, si è dovuto arrendere ad un gravissimo carcinoma ai polmoni, che non gli ha lasciato scampo.

Parole cariche di tristezza, che sono servite da annuncio, oltre che come addio, sono arrivate dalla sua collega e amica d’infanzia Lucie Arnaz. La donna ha scritto:

Uno dei migliori umani, amici, narratori e musicisti dell’intero pianeta è appena tornato a casa per riposare. Aveva solo 70 anni. Eravamo come un fratello ed una sorella. Lui non aveva mai smesso di lavorare come musicista, nonostante la sua malattia. Purtroppo il carcinoma lo ha devastato come un treno fuori controllo.

La carriera di Billy Hinsche

Billy Hinsche era nato a Manila, la capitale delle Filippine, ma si era trasferito a Beverly Hills quando aveva solo pochi anni. Quando ne aveva 5 ha iniziato a studiare pianoforte, mostrando fin da subito il suo grande talento.

Ha suonato in diversi gruppi, ma il vero successo, quello che lo ha reso famoso in tutto il mondo, è arrivato quando è entrato a far parte dei mitici Beach Boys, la pop band di successo globale.

Mike Love, cantante dei Beach Boys e grande amico di Billy, ha detto:

Pochissimi dei suoi amici erano a conoscenza della gravità della sua malattia. Se n’è andato un grande amico, un familiare e un membro per sempre dei Beach Boys.

La drammaticità di questo evento, in realtà, è ancora maggiore. Infatti, nello stesso giorno in cui si è spento il musicista, è morta anche la sua mamma. La donna aveva 95 anni e viveva in una casa di cura da qualche tempo.