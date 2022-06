Addio a Billy Kametz, l'attore si è spento per sempre lo scorso 9 giugno: il suo sorriso sarà ricordato per sempre

L’attore Billy Kametz si è spento all’età di 35 anni dopo una battaglia contro il cancro al colon. La notizia è stata diffusa dalla sua famiglia ed ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e lo seguivano.

Billy Kametz era diventato famoso per aver aver dato voce alle serie animate più famose, come Josuke Higashikata in Le bizzarre avventure di JoJo, Naofumi Iwatani in The Rising of the Shield Hero’s, Galo Thymos in Promare’s e i Pokemon.

La notizia sulla pagina GoFundMe di Billy Kametz

La tristissima notizia è arrivata sulla sua pagina GoFundMe:

Questo non è l’aggiornamento che volevo scrivere. Billy ci ha lasciato all’inizio di questa settimana. Vi chiediamo di perdonare l’aggiornamento leggermente ritardato poiché abbiamo lavorato per avvisare prima i suoi cari. Chiuderò formalmente questa GFM martedì 14 giugno, per consentire le ultime riflessioni e le donazioni. Qualsiasi contributo che non sia stato già utilizzato per le cure di Billy andrà alla sua celebrazione della vita e al suo funerale. La famiglia apprezzerebbe ugualmente i contributi alla Colon Cancer Coalition in onore di Billy. Soprattutto, spero che sappiate quanto siete stati apprezzati e quanta forza avete fornito.

La persona che ha scritto l’annuncio ha poi voluto far sapere ai numerosi fan dell’attore e doppiatore, che è morto pacificamente e consapevole di quanto fosse amato e sostenuto.

Mi manca terribilmente il mio amico. Ma mi conforta che la sua eredità continuerà con il suo lavoro e tutti i fan che stanno scoprendo anche adesso che uomo straordinario era.

Il cuore di Billy Kametz ha cessato di battere per sempre lo scorso 9 giugno, all’interno del MS Hershey Medical Center. Nonostante la battaglia contro il cancro al colon, non ha mai smesso di mostrare il suo contagioso sorriso. La sua qualità più bella che tutti coloro che lo conoscevano, ricorderanno per sempre.