La mamma di Billy Miller, l'attore deceduto lo scorso 17 settembre, ha rilasciato una toccante nota spiegando le cause della morte del figlio

Lo scorso 17 settembre, a soli 43 anni, è morto l’attore statunitense Billy Miller. Era arrivato al successo grazie alle numerose apparizioni in film e soprattutto serie tv di grande successo in tutto il mondo. A svelare le cause e le drammatiche circostanze del suo decesso, tramite una toccante nota rilasciata ai media, è stata sua mamma Patricia. Ecco le parole della donna.

Sono giorni di grandissimo dolore negli Stati Uniti d’America. Lo sono soprattutto per gli appassionati di cinema e televisione, che lo scorso 17 settembre, come un fulmine a ciel sereno, hanno ricevuto la notizia della morte improvvisa ed inaspettata di un attore molto noto.

Si tratta di Billy Miller, interprete di moltissimi film e soprattutto serie tv che lo hanno reso noto e stimato non solo in terra a stelle strisce, ma anche in tutto il resto del pianeta, compresa l’Italia.

Celebri, ad esempio, le sue parti in Febbre D’Amore, Suits, General Hospital, The Rookie, Truth Be Told, Major Crimes, Castle ed Enormous. Oppure nel film American Sniper, nel quale è stato diretto dal grande Clint Eastwood ed ha recitato al fianco di Bradley Cooper.

Ad annunciare il suo decesso ci aveva pensato il manager dell’attore, che sebbene non abbia specificato le cause della morte, aveva sottolineato come il suo assistito soffrisse da tempo di una forte depressione.

Il dolore e le parole della mamma di Billy Miller

Tantissimi coloro che hanno voluto dedicare un pensiero a Billy Miller in questi giorni. Semplici fan, amici ed ex colleghi hanno affidato ai social dei toccanti messaggi di cordoglio.

A soffrire più di chiunque altro è sicuramente la sua famiglia e in particolare sua mamma Patricia.

La donna ha voluto rilasciare un comunicato ai media, riportato poi dai maggiori tabloid statunitensi come ad esempio il Daily Mail, con il quale ha chiarito quali sono state le cause del decesso di suo figlio.

La donna ha menzionato la dura battaglia che Billy ha portato avanti per anni e molto duramente contro la sindrome maniaco depressiva di cui soffriva. Ha spiegato che lui ce l’ha messa tutta per controllare la malattia, ma che alla fine lei lo ha sconfitto.

Sebbene Patricia non lo abbia letteralmente specificato, è chiaro che si sia trattato di un gesto estremo e autonomo, arrivato al culmine di una sofferenza che nessuno, le persone vicine e l’attore stesso, sono riusciti a confortare e sopportare.