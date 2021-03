Bimba cade dal 12esimo piano e rischia la vita. Ma sotto c’è un angelo custode ad aspettarla, un fattorino che ha assistito alla scena e che ha avuto la prontezza di riflessi di intervenire per scongiurare il peggio. L’uomo è riuscito a prenderla al volo, mettendola al sicuro. Questa incredibile vicenda ci arriva da molto lontano.

Fonte Pixabay

L’incidente che poteva trasformarsi in tragedia ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di domenica 28 febbraio ad Hanoi, in Vietnam. Nguyen Ngoc Manh è il nome del fattorino di 31 anni che per caso passava di lì e ha salvato la vita alla piccola bambina di 3 anni.

Un vero e proprio salvataggio eroico, perché la bambina cadendo dal 12esimo piano ha davvero rischiato la morte. Per fortuna sotto quel palazzone del distretto di Thanh Xuan passava questo ragazzo di 31 che è diventato il suo angelo custode.

Alcune telecamere di sorveglianza installate nella zona hanno ripreso il momento in cui la bambina di soli 3 anni ha scavalcato il balcone di casa sua. È rimasta sospesa nel vuoto per qualche secondo, prima di cadere giù dal grattacielo.

I residenti della zona che hanno assistito alla scena si sono messi a urlare, vedendo che proprio in quel momento passava Nguyen Ngoc Manh. Il fattorino stava aspettando un cliente e si è subito lanciato per salvare la piccina.

Fonte Pixabay

Bimba cade dal 12esimo piano: il suo angelo custode è lì per lei

Nguyen Ngoc Manh ha raccontato ai media di aver sentito le urla e di essersi guardato intorno. Poi ha alzato lo sguardo e ha visto la piccola sulla ringhiera del balcone di casa.

Ho immediatamente aperto la portiera della macchina e ho cercato di arrampicarmi sul tetto di metallo al piano terra del palazzo per prenderla nel caso in cui cadesse.

Fonte Pixabay

Grazie al suo intervento, l’uomo ha salvato la piccola, che è letteralmente caduta tra le sue braccia. Entrambi sono caduti, ma lui ha protetto il corpo della bambina con il suo.

La bimba di 3 anni ha riportato lesioni a braccia e gambe, ma sta bene ed è stabile. Mentre l’uomo una distorsione.