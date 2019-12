Bimba di 10 anni ha perso la vita con il suo telefono Smartphone in carica, cade nella vasca da bagno. Per la bimba non c'è stato nulla da fare..

Una vicenda davvero sconvolgente è avvenuta pochi giorni fa a Vitrolles, a Marsiglia, in Francia. Una bimba di dieci anni ha perso la vita, mentre stava facendo il bagno, poiché è caduto nell’acqua il suo telefono che era in carica, proprio vicino a lei. Tutti sono rimasti scioccati da quello che è accaduto.

Se lo smartphone, non fosse stato attaccato alla corrente elettrica, tutto questo non sarebbe mai avvenuto, perché non ci sarebbe mai stata la scarica di corrente.

Secondo le informazioni che sono emerse da questa vicenda, sembrerebbe che la bimba fosse in casa e stesse facendo un bagno.

Prima di entrare nella vasca, aveva deciso di mettere in carica il telefono, proprio vicino a lei. Forse per controllarlo mentre si stava facendo il bagno.

Un gesto ingenuo, che può compiere chiunque, ma che alla fine ha portato alla fine della sua vita. Questo perché, a causa di un incidente, il telefono è caduto in acqua e la piccola è morta folgorata. Per lei non c’è stato più nulla da fare.

A scoprire cosa era accaduto è stata la madre, che ha trovato la figlia nella vasca da bagno, ormai senza vita. La donna ha allertato subito i soccorsi, per cercare aiuto.

I medici arrivati nella sua abitazione, però, non hanno potuto fare niente per salvare la vita della piccola, ma ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Non hanno potuto fare nulla per aiutarla.

Un esperto francese, in un’intervista ha dichiarato: “L’acqua è conduttore di corrente ed è il motivo che ha scatenato la tragedia. Se il telefono non fosse stato collegato ad una fonte di energia da 220 volt, non sarebbe successo nulla!”

Casi del genere accadono sempre più spesso ed è per questo che è fondamentale non tenere mai il telefono in carica, vicino l’acqua. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

