Dietro la morte della bimba di 11 mesi soffocata mentre mangiava uno yogurt, potrebbe esserci un’omissione colposa da parte dei medici. La tragedia è accaduta lo scorso 31 agosto, intorno alle 12:30. La piccola si trovava con la sua mamma e stava mangiando lo yogurt, quando improvvisamente è diventata cianotica.

La madre ha cercato di liberarle le vie respiratorie ed ha chiesto aiuto alla vicina. Quest’ultima ha lanciato l’allarme ai soccorsi.

Credit: pixabay.com

Nonostante il tempestivo trasporto all’ospedale di Bergamo, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore si è fermato poco dopo l’arrivo alla struttura sanitaria.

Portata due volte al pronto soccorso

Dopo le dovute indagini, si è scoperto che la bimba di 11 mesi era stata portata due volte in pronto soccorso nei giorni precedenti. I genitori la vedevano debole, così preoccupati avevano deciso di portarla all’ospedale di Sesto San Giovanni. Ma entrambe le volte i medici l’hanno rimandata a casa, con la prescrizione della tachipirina.

Credit: pixabay.com

Aperto un fascicolo d’indagine

Gli inquirenti adesso hanno aperto un fascicolo d’indagine e tra le prime ipotesi, ci sarebbe proprio un’omissione colposa da parte dei sanitari. Quest’ultimi sono accusati di non aver sottoposto la minore ad altri accertamenti e visite più approfondite. Per chiarire ogni dubbio e stabilire l’esatta causa della morte della piccola, è stato richiesto l’esame autoptico. Si dovranno adesso attendere i risultati. Lo scopo è anche quello di individuare la possibile esistenza di problemi congeniti al cuore.

Credit: pixabay.com

La comunità è sconvolta, così come la famiglia di origini egiziane. La sua mamma l’ha vista soffocare davanti ai suoi occhi e non ha potuto fare nulla per salvarle la vita. Anche i tentativi dei medici non sono serviti a nulla. Un altro angioletto volato via troppo presto.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sui risultati dell’autopsia.