Un tragico episodio è avvenuto nei giorni scorsi in Texas. Purtroppo Reese Hamsmith una bimba di soli 17 mesi ha perso la vita, dopo diverse settimane di agonia. Ha ingoiato una batteria a bottone del telecomando, ma i genitori non se ne sono resi conto.

Un evento drammatico, che ha fatto presto il giro del mondo. La mamma per salutarla un’ultima volta ha voluto pubblicare un triste messaggio su Facebook.

Il dramma di questa famiglia è iniziato diverse settimane fa. La piccola era nella sua abitazione e con lei c’erano anche i suoi genitori. Stava giocando, mentre gli adulti erano impegnati nelle solite faccende domestiche.

All’improvviso la bimba ha iniziato a tossire in modo strano e non riusciva a smettere. La mamma si è subito avvicinata per capire cosa stava accadendo e quando ha visto che nel telecomando mancava una batteria, si è allarmata.

Insieme al marito ha portato la piccola Reese in ospedale e i medici l’hanno sottoposta subito ad un’accurata visita. Da quest’ultima è emerso che purtroppo l’oggetto era nel suo corpo da ormai diverso tempo, infatti le aveva causato gravi problemi.

La batteria, dopo essere arrivata nell’esofago, ha iniziato a generare elettricità. Di conseguenza ha bruciato tutta la parte ed ha ostruito le sue vie aeree.

Il tragico decesso della piccola Reese Hamsmith

CREDIT: CPR KIDS TV

I dottori dell’University Medical Center, di Lubbok, per cercare di salvarle la vita, l’hanno sottoposta a diversi interventi chirurgici. Però, alla fine è arrivato il tragico epilogo.

Il cuore della piccola ha cessato di battere per sempre nella sua abitazione, circondata dall’amore e dall’affetto dei suoi cari. Purtroppo i trattamenti non hanno portato ai risultati sperati e le condizioni della bimba sono peggiorate giorno dopo giorno. La mamma sul suo profilo Facebook, ha voluto annunciare il suo decesso, con un triste messaggio. Ha scritto: