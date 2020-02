Bimba di 3 anni caduta nel pentolone bollente, non c’è stato nulla da fare Bimba di tre anni ha perso la vita dopo essere caduta in un pentolone bollente. L'unico che poteva salvarla era il cuoco, che non ha sentito nulla. Ecco cosa è accaduto..

Una terribile tragedia è accaduta nei giorni scorsi a Mirzapur, una piccola comunità in India, dove una bimba di tre anni, è caduta nella pentola di curry bollente e nonostante i disperati tentativi dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare. E’ accaduto nella scuola ed ora il preside è stato sospeso.

Una vicenda drammatica, che purtroppo ha portato alla morte della piccola. L’unico che poteva salvarla era il cuoco, che aveva le cuffiette nelle orecchie e non ha sentito nulla.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, la bimba di tre anni, era a scuola, ma non era un’alunna, era iscritta in un centro di assistenza dell’infanzia.

In quella giornata, la piccola, era nell’istituto ed è entrata in cucina. Come sia finita nella pentola di curry, non è ancora chiaro, ma è accaduto davanti agli occhi del fratellino, che non ha potuto fare nulla per salvarla.

La bimba ha urlato disperatamente ed ha riportato ustioni per l’ottanta per cento del suo corpo, ma il cuoco, che era l’unico che poteva sentirla, aveva le cuffiette nelle orecchie e non ha sentito nulla.

Il fratellino, quando ha capito la gravità della situazione, è uscito di corsa dalla cucina ed è andato a chiedere aiuto alle insegnanti, che sono corse subito a salvarla.

Quando sono arrivate nella stanza, per la piccola era ormai troppo tardi e quando è arrivata in ospedale, le sue condizioni erano gravissime, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, il cuore della bimba ha cessato di battere nella giornata di lunedì.

Il magistrato distrettuale di Mirzapur, vista la gravità della situazione, ha deciso di sospendere il preside dell’istituto. Tuttavia, è ancora da chiarire il motivo per cui la piccola era in giro per la scuola.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto la comunità e la famiglia. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento drammatico.

