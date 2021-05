Come sta la bimba di 3 anni grave dopo essere caduta nel fiume Adda? La piccola si trovava con la famiglia a Lodi, al confine con Montanaso Lombardo, nella zona Belgiardino, sulle rive dello specchio d’acqua. Quando all’improvvisa è caduta nelle fredde acque del fiume. Due persone si sono subito gettate per salvarla.

La tragedia si è consumata domenica 16 maggio a Lodi, sul fiume Adda, dove la bambina di soli 3 anni è caduta. Quella zona è molto frequentata da persone che passeggiano a piedi o in bicicletta per godersi la natura del lodigiano.

Non appena la piccola è caduta tra le gelide acque del fiume settentrionale, due persone, che si sono subito accorte della gravità della situazione, si sono gettate per recuperarla, tra correnti molto forti e mulinelli per i quali hanno rischiato anche loro la vita.

I due soccorritori sono riusciti a portare fuori dall’acqua la bambina di 3 anni, scivolata nell’Adda al Belgiardino, un parco fluviale con piscina che si trova alla periferia di Lodi. I due 20enni l’hanno letteralmente strappata dalla furia del fiume.

Intanto a riva, altre persone che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato il 118: i sanitari hanno soccorso la bambina sul posto, per poi portare in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo, dove è ancora ricoverata.

Bimba di 3 anni grave, era al fiume con la famiglia

Secondo quanto ricostruito e riportato dal Corriere della Sera, la tragedia ha avuto luogo intorno alle 17 di domenica 16 maggio. La bambina era al fiume con la famiglia, ma si è allontanata dal ristorante dove stavano mangiando cadendo in acqua.

Gli agenti ora devono capire come la piccola si possa essere allontanata senza che nessuno se ne sia accorto. I genitori disperati stanno aiutando gli agenti a ripercorrere quelle drammatiche ore. Sperando che la piccola si riprenda presto.