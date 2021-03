Come sta la bimba caduta in un pozzo sul Monte Grappa?

Paura per una bimba di 4 anni caduta in un pozzo Monte Grappa, dove una passeggiata in famiglia poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Bimba di 4 anni cade in un pozzo e per fortuna l’intervento dei soccorritori ha potuto evitare che finisse in tragedia per questa povera piccolina. Quali sono oggi le sue condizioni di salute?

Nel pomeriggio di sabato 13 marzo una bambina si trovava con la sua famiglia a passeggiare lungo la strada delle Penise. Insieme alla piccola c’erano anche il padre e la madre, genitori di quattro figli.

Tutti insieme avevano deciso di fare una bella passeggiata in montagna, ma durante il cammino la bambina, incuriosita da una grotta che portava a una trincea, sarebbe caduta in un pozzo davvero molto profondo.

La famiglia ha deciso di entrare in quella galleria lunga una cinquantina di metri, non sapendo che il tunnel finiva in un pozzo profondo 15 metri. Era molto buio all’interno della grotta e la bambina non si è accorta del pozzo, cadendoci dentro.

Da sola non riusciva più ad uscire e i genitori non potevano aiutarla. Così hanno chiamato i soccorsi, arrivati sul luogo dell’incidente insieme anche a un elicottero del Suem di Treviso.

Bimba di 4 anni cade nel pozzo: salvata dal Soccorso Alpino

Per fortuna sono prontamente intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa, per dare una mano alla bambina caduta all’interno di quella galleria costruita durante la Grande Guerra sul Monte Grappa.

Un tecnico di elisoccorso si è calato nel pozzo e ha messo il caschetto alla bimba, prima di uscire fuori. La bambina ha riportato solo un trauma al mento e al polso. Chissà però lo spavento provato per una disavventura che poteva trasformarsi in tragedia.

Dopo i primi soccorsi sul luogo, i medici hanno portato la bambina all’ospedale di Treviso per tutte le cure del caso.