Dagli Stati Uniti d’America ci arriva una storia che ha dell’incredibile e che ha anche molti punti oscuri. Una bimba di 4 anni scomparsa è stata ritrovata 3 anni dopo ancora in vita e in buone condizioni di salute. Gli agenti hanno ritrovato la piccola Paislee Shultis, svanita nel nulla nel 2019, in una stanza segreta sotto le scale di una casa che si trova nello stato di New York.

Paislee Shultis aveva fatto completamente perdere le tacce di se anni fa. Era svanita nel nulla dalla casa dove viveva a Cayuga Heights, nello stato di New York, nel luglio 2019. Abitava all’epoca con i suoi genitori affidatari.

La polizia indaga da allora. I sospetti erano tutti incentrati sui genitori biologici che non avevano più l’affidamento della loro figlia. Per lungo tempo i poliziotti hanno eseguito perquisizioni anche nella casa dove anni dopo è stata trovata.

Non è stato facile individuare la stanza nascosta all’interno dell’abitazione. C’è voluta un’ora buona per trovare quella scala che portava nel seminterrato. Gli abitanti della casa hanno sempre negato, ma un agente si è insospettito vedendo le scale. Poi il ritrovamento di una coperta e l’avvistamento di una luce hanno permesso di trovare la piccola.

Bimba di 4 anni scomparsa ritrovata 3 anni dopo, come sta la piccola?

La bambina di 4 anni scomparsa nel 2019 è stata finalmente ritrovata. È viva, sta bene e le sue condizioni di salute sono buone. La svolta ha avuto luogo nei giorni scorsi quando una soffiata alla polizia ha indicato la casa di Saugerties, nella contea di Ulste, come luogo dove la piccola scomparsa anni prima si trovava.

La bimba si trovava nascosta con la mamma biologica. Gli agenti l’hanno subito condotta in ospedale, dove i medici hanno detto che sta bene. Ha ritrovato la sorella maggiore ed è stata affidata al tutore legale. La madre, il compagno e suo padre sono stati arrestati.