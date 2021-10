Una bimba di 5 anni è grave a Bologna dopo un terribile incidente frontale avvenuto in auto. I sanitari che le hanno prestato i primi soccorsi e i medici che l’hanno in cura attualmente in ospedale sono preoccupati per le sue condizioni. Pesanti le ferite riportate nello schianto: la piccola è stata letteralmente sbalzata in avanti.

Fonte foto da Pixabay

Sul posto la polizia locale ha fatto i primi rilievi del caso. Secondo quanto riportato, la piccola non era assicurata al seggiolino in auto durante il viaggio. Ed è per questo motivo che dopo il terribile impatto ha compiuto un balzo in avanti spaventoso che le ha causato ferite gravissime.

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 6 ottobre, nel territorio del Comune di Ozzano Emilia, in provincia di Bologna, in Emilia Romagna. Erano circa le 15.30 e la bambina era a bordo di uno dei due veicoli coinvolti nello schianto. Non si sa ancora come sia avvenuto lo scontro frootale con il mezzo che procedeva nel senso opposto di marcia.

Secondo una prima ricostruzione fatta, la bambina viaggiava a bordo di un’auto sulla strada provinciale 7 di Valle dell’Idice, in località Mercatale. All’improvviso il terribile schianto con un’auto che procedeva nel senso opposto di marcia.

Tutti gli altri feriti stanno bene: hanno solo qualche frattura e contusione. Mentre la piccola di 5 anni è in gravi condizioni. Per ora sono solo ipotesi, ma pare che la bambina non fosse assicurata al seggiolino come previsto dal Codice della Strada.

Fonte foto da Pixabay

Bambina di 5 anni grave a Bologna: quali sono le sue condizioni di salute

Attualmente la bambina si trova ricoverata a Bologna in gravi condizioni. I sanitari del 118 l’hanno subito stabilizzata sul posto, prima del trasferimento all’ospedale Maggiore di Bologna.

Fonte foto da Pixabay

La prognosi è riservata: la piccola è sotto stretto monitoraggio, grave, ma stabile.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: