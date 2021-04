Genitori denunciati per aver lasciato la bimba di 5 mesi sola in auto

I genitori vanno a fare la spesa e decidono di lasciare la bimba di 5 mesi sola in auto. Un passante si accorge di quella situazione di potenziale pericolo e giustamente chiama i Carabinieri per poter liberare la piccola, che rischiava di morire soffocata. Gli agenti hanno già provveduto a denunciare la mamma e il papà per abbandono di minore.

Questa storia ci arriva dal bolognese, da San Giovanni in Persiceto, dove i Carabinieri hanno fatto scattare una denuncia per abbandono di minori nei confronti di due genitori. La coppia, nel pomeriggio del 14 aprile, aveva lasciato la bambina sola nell’auto parcheggiata fuori da un supermercato.

I genitori erano andati a fare la spesa e avevano lasciato all’interno la piccola, una neonata di appena cinque mesi. La bambina piangeva disperatamente all’interno dell’abitacolo e ha anche rischiato di morire, se una persona che passava di lì non fosse intervenuta in tempo.

Un passante si è accorto di quella piccola da sola in auto. E ha subito chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti prontamente, scoprendo che la neonata era stata lasciata lì dai genitori, una giovane coppia di origine pachistana che stava facendo la spesa insieme alla figlia più grande.

Nel frattempo l’uomo, mentre attendeva i militari dell’Arma, ha forzato un finestrino per aprire una portiera, prendendo in braccio la neonata nel tentativo di calmarla. Oltre ai Carabinieri, sul posto sono anche arrivati i sanitari del 118 per valutare le sue condizioni di salute.

Bimba di 5 mesi sola in auto: cosa rischiano i genitori

Per fortuna la bambina sta bene, non ha riportato alcune conseguenze ed è stata riaffidata alla sua famiglia. I genitori della bambina, però, hanno ricevuto una denuncia per abbandono di minori.

Mai lasciare da soli i bambini in auto: le conseguenze potrebbero essere molto gravi. E anche fatali, purtroppo.