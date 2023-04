Tragedia devastante in provincia di Napoli: una madre ha investito per sbaglio la sua bimba di 6 anni. La 33enne non ha la patente

Una tragedia assoluta ha scosso l’intera comunità di Casalnuovo di Napoli nel pomeriggio di ieri, sabato 22 aprile. Una madre ha investito la sua bimba di 6 anni, che per i gravi traumi ha perso la vita sul colpo. Inizialmente si credeva che ad investirla fosse stato un’auto pirata, ma le indagini delle forze dell’ordine hanno poi fatto emergere la verità.

La vita di una bambina di soli 6 anni, che a maggio prossimo ne avrebbe compiuti 7, è finita tragicamente intorno alle 16:00 del pomeriggio di ieri, sabato 23 aprile.

La piccola si trovava al parco comunale di Casalnuovo di Napoli insieme a sua madre e al compagno di quest’ultima.

I Carabinieri e i Vigli del Fuoco hanno ricevuto la chiamata di emergenza e quando sono arrivati sul posto hanno trovato il corpo della piccola a terra, che già non dava segni di vita. I medici delle ambulanze, giunti sul luogo altrettanto tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Alcune persone che erano presenti sul posto hanno dichiarato ai militari dell’arma che un’auto pirata era passata e, dopo aver investito la bambina, si era dileguata nel nulla senza prestare soccorso.

Ad uccidere la bimba di 6 anni è stata sua madre

I Carabinieri hanno allertato le altre volanti che hanno subito iniziato una caccia in tutta la zona, per rintracciare quella vettura che gli era stata segnalata.

Le indagini e gli indizi trovati sul luogo dell’incidente, però, hanno fatto emergere la verità, che in un certo senso ha solo aumentato la drammaticità dell’episodio.

La madre della piccola, una donna di 33 anni sprovvista di patente, a quanto pare stava facendo delle prove alla guida.

Era da sola in auto, la bimba di 6 anni e il suo compagno erano rimasti fuori dall’abitacolo.

A quanto pare la donna avrebbe inserito la retromarcia per sbaglio e l’auto, partita a marcia indietro per sbaglio, avrebbe schiacciato la piccola contro un palo della luce non lasciandole scampo.

La salma della piccola e la stessa automobile sono ora a disposizione delle autorità giudiziarie per i dovuti accertamenti.

Lo shock per la tragedia ha scosso tutti, compreso il primo cittadino di Casalnuovo Massimo Pelliccia, che nella sua amministrazione aveva fatto della sicurezza stradale un punto centrale del suo programma.