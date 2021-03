Per fortuna è una storia a lieto fine quella della bimba di 7 anni scomparsa mentre si trovava a passeggiare con la sua famiglia sul Monte Pozzo. Chi era con lei ha perso di vista la piccola, non riuscendo più a rintracciarla. Sono state ore di angoscia per tutti quanti, ma alla fine i ricercatori sulle tracce della bimba l’hanno ritrovata sana e salva.

La bambina si trovava sul Monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a Ventimiglia in Liguria, in provincia di Imperia, insieme alla famiglia.

Avevano deciso di godersi una bella passeggiata sui sentieri di montagna, quando all’improvviso i genitori hanno perso le tracce della famiglia.

La bambina scendeva dal Monte Pozzo con i genitori e altre persone, erano circa le 18 di domenica 28 febbraio. All’improvviso tutto il gruppo ha perso di vista la piccola, dando immediatamente l’allarme che ha permesso di ritrovarla in breve tempo.

Non appena i genitori si sono accorti che la bambina non era più con loro, hanno chiamato i soccorsi. Le ricerche sono partite intorno alle ore 18. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, della Protezione Civile e dei cinofili. Allertati anche il soccorso alpino e i carabinieri della locale compagnia, guidati dal capitano Marco Da San Martino.

Il ritrovamento della bimba di 7 anni scomparsa sul Monte Pozzo

I soccorritori hanno trovato la bambina su un ponte di frazione Calvo. Secondo quanto ricostruito, pare che la piccola, dopo aver perso di vista il resto del gruppo, abbia preso una strada che porta direttamente sul versante francese della vallata.

Il ritrovamento è stato reso possibile grazie all’aiuto di alcuni cacciatori che hanno deciso di aiutare nelle ricerche. Intorno alle 20.30 la bambina ha attirato la loro attenzione perché stava piangendo, disperata perché si era persa.

Nonostante il grande spavento, la piccola sta bene e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.