India, bambino di 3 anni intrappolato in un pozzo: sono quasi 2 giorni che i soccorritori sono sul posto per salvarlo

Sono ore di paura ed apprensione, in India, perché un bambino di soli 3 anni è rimasto intrappolato all’interno di un pozzo. Sono quasi due giorni che sono in corso le operazioni di recupero, ma tutti sono spaventati, poiché da questa mattina ha smesso di rispondere.

Per la famiglia e per tutta la comunità, sono ore di angoscia e disperazione. Le informazioni su come sia riuscito ad entrare lì dentro, ancora non sono chiare.

Secondo ciò che riportano i media locali, il piccolo chiamato Prahlad Kushwaha è caduto nel pozzo profondo circa 30 metri, da quasi due giorni. Gli adulti che hanno assistito alla scena, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine.

Tutti ora sono impegnati per riuscire a recuperarlo. Sul posto per le operazioni di salvataggio, è arrivato anche l’esercito. I soccorritori, per riuscire a raggiungerlo in queste ore stanno scavando una trincea parallela.

In più, stanno mandando dell’ossigeno all’interno del pozzo, per permettere al bimbo di poter respirare. Le notizie arrivate dai media però, risultano essere molto preoccupanti. Purtroppo il piccolo ha smesso di rispondere da questa mattina, intorno alle 10:00.

I soccorritori hanno sentito un urlo, ma da quel momento solo silenzio. Infatti in molti sono spaventati, poiché credono che abbia perso i sensi.

Bambino intrappolato nel pozzo: la dinamica

CREDIT: W 2

Secondo le informazioni emerse, il drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 4 novembre, nel distretto di Barahbujurg, vicino la città Niwadi. Tutto è accaduto proprio mentre alcuni operai stavano mettendo un involucro su una tubatura.

Purtroppo all’interno del pozzo c’è dell’acqua. Però, in base alle scoperte dei soccorritori, il piccolo non dovrebbe essere arrivato il quel punto. Secondo ciò che è emerso, è rimasto bloccato molto prima, anche se non conoscono bene la sua posizione. La vicenda sta tenendo la maggior parte delle persone in ansia. Infatti anche il Governatore ha voluto pubblicare un messaggio. Ha scritto: