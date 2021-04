Una povera bimba di 7 anni uccisa in un McDonald’s negli USA. La ragazzina si trovava fuori dal fast food di Chicago insieme al padre. Jaslyn è stata raggiunta da una serie di colpi di pistola ed è purtroppo morta sul colpo. In auto con lei il padre, Jontae Adams, che è rimasto ferito durante la sparatoria. E ora sarebbe in gravi condizioni di salute.

Fonte Pixabay

Jaslyn aveva solo 7 anni. Si trovava in auto nel parcheggio del fast food di McDonald’s nel quartiere di Homan Square, a Chicago, nell’Illinois, Stati Uniti d’America. All’improvviso la coppia è stata coinvolta in una sparatoria.

Jaslyn e suo papà, Jontae Adams, sono stati colpiti, come ha raccontato la polizia locale. Un dipendente del locale di McDonald’s dove è avvenuta la sparatoria avrebbe raccontato che due persone sono scese da un’auto grigia nel drive thru, sparando contro l’auto dove padre e figlia si trovavano.

Jaslyn, che ha anche tre fratelli, è stata raggiunta da diversi colpi di pistola. Subito i soccorritori hanno raggiunto il luogo della sparatoria e portato la bambina di 7 anni in ospedale. Ma i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Anche il padre è stato portato in ospedale. La polizia ha detto che ha ricevuto diversi colpi di pistola sul dorso. Le condizioni di salute dell’uomo sono davvero molto gravi.

Fonte Pixabay

Bimba di 7 anni uccisa in un McDonald’s: chi ha sparato?

I parenti della piccola sono distrutti dal dolore.

Avete portato via la nostra regina, avete portato via la figlia di una madre, avete ferito il padre – per cosa? Per cosa?

Subito la polizia ha avviato le indagini. Nessuno è ancora stato arrestato, ma la sparatoria potrebbe essere un regolamento di conti tra gang.

Fonte Pixabay

Tre ore dopo l’uccisione della ragazzina e il ferimento del padre, altre due persone sono state raggiunte in auto a Humboldt Park, poco distante dal fast food. L’uomo e la donna sarebbero gravi.