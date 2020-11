Arietta-Grace Barnett, una bimba di circa due anni, è morta dopo aver accidentalmente ingerito una capsula del wc. La tragedia è accaduta In Inghilterra, precisamente a Southampton. Dopo che la bambina ha iniziato a vomitare una sostanza dal colore rosa, la mamma ha deciso di portarla in ospedale. I medici, però, dopo un controllo hanno deciso di dimetterla.

La donna, Lucy Cook, si è preoccupata davanti al malessere della sua bambina, ma non avendo visto che la piccola aveva ingerito quella capsula, non sapeva cosa le stesse accadendo. Di conseguenza non è stata in grado di comunicarlo al team ospedaliero.

Bimba di due anni morta: dimessa per gastroenterite

La squadra medica, guidata dal dottor Nicola Trevelyan del reparto di pediatria della struttura ospedaliera, non è riuscita a trovare la motivazione dietro il vomito di colore rosa acceso. Così la bimba è stata dimessa per gastroenterite.

Dopo diverse settimane, la mamma ha notato che sua figlia sta di nuovo molto male. Aveva ripreso a vomitare e perdeva anche sangue dal naso. La donna purtroppo non è riuscita ad arrivare in tempo all’ospedale. La bimba è stata dichiarata morta e dopo l‘autopsia e le dovute indagini, il medico legale ha constatato che il decesso è avvenuto a causa di una capsula per wc.

La bambina deve aver scambiato l’oggetto per qualcosa da mangiare e averlo ingoiato, inconsapevole del grave pericolo.

Le indagini delle forze dell’ordine

La vicenda ha sconvolto l’intera comunità, così come la mamma della piccola. Molta la rabbia verso quella che, secondo l’opinione pubblica, è stata una negligenza medica. Su quanto accaduto, le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta, con lo scopo di capire quando e come sia successo e stabilire le eventuali responsabilità genitoriali e degli operatori sanitari.