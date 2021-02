Paura per una piccola di soli 2 anni dopo un incidente domestico avvenuto tra le mura della sua abitazione. In un attimo di distrazione dei suoi genitori, la bimba ingerisce la Diavolina, che si usa di solito per accendere il fuoco in caminetti, stufe o bracieri. Subito la corsa al pronto soccorso in codice rosso: quali sono le sue condizioni di salute?

Brutto incidente domestico per questa bimba di 2 anni. Si trovava nella sua casa a Empoli, in Toscana, quando all’improvviso ha trovato della Diavolina incustodita. E come fanno i bambini così piccoli l’ha subito messa in bocca.

In casa insieme a lei c’era la mamma, che in un attimo di disattenzione non si è accorta di quel pericolo in bella vista subito raggiunto dalle manine della sua figlioletta. Non appena si è resa conto dell’accaduta è corsa in ospedale.

L’incidente ha avuto luogo intorno alle 18.30 di martedì 9 febbraio 2021. La mamma della piccola ha subito preso la figlia per portarla nella sede della Misericordia di via Pierino da Vinci, nel borgo del Genio, per cercare di salvarla. La bambina lamentava forti malesseri e dolori acuti, per l’ingestione dei cubetti di Diavolina.

La squadra di soccorso però non c’era, impegnata in un’altra emergenza. Così è stata chiamata la Pubblica Assistenza di Larciano: la squadra è subito arrivata per portare la piccola al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Bimba ingerisce la Diavolina: quali sono le condizioni di salute della piccola?

Quando i mezzi di soccorso hanno prelevato la piccola e le hanno assicurato la prima assistenza nessuno sapeva quanto prodotto avesse ingerito. Arrivata in ospedale in codice rosso i medici l’hanno subito curata, nel tentativo di evitare il peggio.

Le sue condizioni destano ancora preoccupazione, perché il prodotto contiene sostanze pericolose per l’organismo, come kerosene e paraffina. Speriamo possa riprendersi presto.