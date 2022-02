Questa è una storia che ci racconta come la vita supera la morte e come l’amore continua anche dopo tragiche vicissitudini che ci portano via gli affetti più cari. Bimba nasce due anni dopo la morte del padre. Il giocatore di basket, molto conosciuto a Civitanova Marche, è tragicamente morto in un incidente nel 2020. Oggi la moglie è diventata mamma della loro bambina.

Francesca Polli su Facebook ha annunciato la nascita di Vittoria, figlia avuta con Attilio Pierini, atleta di 38 anni di Porto Recanati, morto due anni fa, nel giugno 2020, in un tragico incidente stradale.

L’uomo è morto sulla A24. Era in auto insieme alla moglie, che è sopravvissuta allo schianto con lesioni davvero molto gravi, che però sono guarite. Il loro più grande sogno, quello di avere dei figli, sembrava perso per sempre.

Francesca Polli, nonostante sia rimasta sola, ha deciso di continuare a portare avanti il sogno della coppia. E su Facebook ha messo in mostra il suo pancione e la maglia della squadra del marito.

Due anni dopo la morte del marito in un tragico incidente, la donna ha accolto nella sua vita la piccola Vittoria, riuscendo a portare avanti la gravidanza anche in memoria del papà che purtroppo non potrà mai conoscere la piccola.

Bimba nasce due anni dopo la morte del padre, come è stato possibile?

Tra il 2019 e il 2020 Francesca e Attilio avevano iniziato un percorso di procreazione medicalmente assistita per avere un figlio. Percorso interrotto dall’incidente del 23 giugno 2020, mentre stavano andando a Roma.

Grazie al seme congelato del marito, però, Francesca, anche per onorare la memoria dell’uomo che aveva amato, ha deciso di portare avanti la gravidanza da sola. Vittoria è nata a Civitanova Marche. Immediato il messaggio di auguri della squadra di basket dove aveva militato il suo papà: