La povera bimba ustionata con l’acqua bollente si trova ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Una pentola di acqua calda lasciata incustodita sui fornelli accesi si è ribaltata dal piano cottura, prendendo in pieno il corpo della piccolina di soli 4 anni. Quali sono oggi le sue condizioni di salute?

Fonte Pixabay

L’incidente domestico ha avuto luogo nel primo pomeriggio di martedì 23 marzo 2021. Intorno alle ore 13, infatti, la bambina si è rovesciata addosso la pentola bollente, dove avevano messo a cuocere la pasta per il pranzo.

Non si sa ancora cosa sia successo in questa casa in campagna tra Burana e Pilastri. La bambina, che di solito frequenta l’asilo, ma si trovava a casa con la mamma a causa della chiusura delle scuole, sarebbe in gravi condizioni.

La bambina di soli 4 anni si trovava a casa con la mamma, mentre il papà era al lavoro. All’improvviso, forse per un attimo di disattenzione della donna, la pentola si è rovesciata sulla bimba che giocava in cucina.

L’acqua bollente ha colpito tutto il corpo della piccola. La mamma è subito intervenuta chiamando i soccorsi. Mentre il papà si è precipitato a casa. Una piccola distrazione ha provocato un incidente domestico che potrebbe avere conseguenze gravi per la povera bambina di 4 anni.

Fonte Pixabay

Bimba ustionata con l’acqua bollente: quali sono le sue condizioni?

I sanitari del 118 hanno prontamente risposto all’appello disperato della madre e sul posto è arrivata un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo, che ha prestato sul posto le prime cure alla piccola. La bambina aveva ustioni su tutto il corpo.

Fonte Pixabay

Il medico ha provveduto poi a chiamare l’elisoccorso, per trasportare d’urgenza la piccola al Bufalini di Cesena, con la mamma accanto. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi e si trova ricoverata ancora in ospedale, con ustioni su tutto il corpo.