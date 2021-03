Napoli, neonato di 4 giorni arrivato in ospedale con ustioni sul corpo: arrestati i genitori

La vicenda è accaduta a Napoli, un neonato di soli 4 giorni è arrivato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo è nato prematuramente, all’ottavo mese di gestazione, con un parto in casa. La mamma ha tenuto la gravidanza nascosta per evitare, probabilmente, l’intervento degli assistenti sociali.

Credit: pixabay.com

I due genitori, Alessandra Terracciano 36 anni e Concetto Bocchetti 46 anni, soffrono di problemi psichici e hanno già perso la genitorialità di altri due figli.

Dopo il parto tra le mura domestiche, il neonato di 4 giorni ha riportato diverse ustioni sul corpicino. Si pensava inizialmente ad ustioni da parto, ma dopo le prime indagini, i sanitari credono che le ferite possano essere conseguenza di un bagno con acqua troppo bollente o con la candeggina. Si pensa, quindi, ad un gesto volontario.

Credit: pixabay.com

A chiamare i soccorsi, è stato il padre 46enne. I sanitari sono intervenuti in via Diaz ed hanno trovato mamma e neonato all’interno dell’abitazione. Il piccolo si trova ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli, mentre la neo-mamma nel reparto di psichiatria dell’ospedale Loreto Mare.

Neonato di 4 giorni ricoverato: disposto l’arresto dei genitori

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato disposto l’arresto dei genitori. Alessandra si trova ancora ricoverata sotto sorveglianza, mentre Concetto si trova nel carcere di Poggio Reale. Sono accusati di maltrattamenti in famiglia, lesioni volontarie e abbandono di minore.

Credit: pixabay.com

Gli inquirenti credono che il neonato di 4 giorni sia stato lavato con una sostanza aggressiva, che ha causato gravi ustioni sul suo corpicino. Si pensa che i due genitori abbiano tenuto nascosto la notizia della gravidanza e del parto avvenuto a 8 mesi di gestazione, per paura di un possibile intervento del Tribunale dei Minori. In passato hanno già perso la patria podestà di altri due figli, a causa dei loro problemi psichici.

Notizia in fase di aggiornamento.