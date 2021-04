Bimbo abbandonato all’interno di una macchina: la drammatica scoperta degli agenti sulla madre

Roma, trovato bimbo abbandonato dentro una macchina: la mamma era in casa in uno stato confusionale

Un episodio terribile è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 9 aprile, a Roma. Un passante ha trovato un bimbo abbandonato di soli 2 anni all’interno di una macchina ed ha avvisato in fretta le forze dell’ordine. Per fortuna, grazie all’intervento degli agenti, ora sta bene ed è stato affidato ai suoi nonni.

Un evento tragico, che ovviamente avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi grazie all’intervento degli agenti ed anche dei Vigili del Fuoco.

Stando alle informazioni che hanno reso note alcuni media locali, il dramma si è consumato nel quartiere Ponte Mammolo di Roma. Precisamente nella giornata di ieri, venerdì 9 aprile.

Un uomo ha notato il piccolo, che era all’interno dell’automobile, mentre stava facendo una passeggiata. In un primo momento ha provato a cercare i genitori, ma visto che nessuno sapeva dove fossero, ha deciso di avvisare le forze dell’ordine.

I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il bambino in quel momento stava dormendo, ma dopo aver sentito quella confusione vicino a lui, si è svegliato.

Gli agenti in attesa che arrivassero i pompieri lo hanno calmato e lo hanno fatto ridere. Subito dopo, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, sono riusciti a liberarlo, sano e salvo. Per fortuna era in buone condizioni di salute.

Bimbo abbandonato in macchina: trovata la madre

Le forze dell’ordine, dopo aver salvato il piccolo, si sono messi in fretta alla ricerca della madre. Solo pochi minuti dopo, hanno scoperto che viveva in un appartamento in quella zona.

Nel momento in cui sono andati nell’abitazione, hanno trovato la donna che era in uno stato confusionale. Infatti gli agenti hanno deciso di chiedere l’intervento urgente dei sanitari, per trasportarla in ospedale.

La mamma ora è ricoverata e sta ricevendo tutte le cure necessarie. I medici l’hanno sottoposta a tutte la analisi del caso. Il bambino invece è stato affidato alla nonna. Gli inquirenti hanno inviato un’informativa all’autorità giudiziaria ed è anche probabile che apriranno un fascicolo per abbandono di minore.