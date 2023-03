Per il caso del bimbo caduto da una finestra a Soliera, in provincia di Modena, in Emilia Romagna, la baby sitter aveva confessato di essere stata lei a buttarlo giù. Adesso vive in una comunità e la tata di quel piccolo bambino ha patteggiato una pena di 4 anni e 5 mesi per l’atto compiuto nei confronti del bimbo del quale doveva prendersi cura.

Monica Santi è la baby sitter di 32 anni di Carpi che era finita in manette a maggio dello scorso anno, per aver fatto cadere dalla finestra un bimbo di 13 mesi che i genitori le avevano affidato. La donna aveva subito confessato, ma non aveva spiegato il perché, dicendo che era come se fosse in catalessi.

Gli inquirenti avevano deciso di sottoporre la donna a una perizia psichiatrica. I medici avevano riconosciuto un vizio parziale di mente nel giorno in cui si aveva lanciato da un’altezza di 3 metri circa il bimbo di 13 mesi del quale avrebbe dovuto prendersi cura.

Attualmente la donna si trova agli arresti domiciliari all’interno di una comunità, dove probabilmente sconterà la pena che i suoi avvocati hanno patteggiato. Dovrà, infatti, scontare una pena di quattro anni e cinque mesi per tentato delitto.

Il suo avvocato, Francesca Neri, commenta:

La difesa è soddisfatta del risultato processuale perché è stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti. L’imputata ha tenuto un comportante resipiscente offrendo spontaneamente alla famiglia del bambino una somma minima, ma significativa, frutto dei propri risparmi come forma di risarcimento.

Bimbo caduto da una finestra: le sue condizioni sono apparse subito gravi. Ma è fuori pericolo

Il fatto risale al mese di maggio dell’anno scorso. Subito le condizioni del piccolo, dopo un volo di 3 metri, sono apparse gravi.

A quanto si apprende oggi, a quasi un anno di distanza, il bambino sarebbe fuori pericolo. Anche se i traumi, anche psicologici oltre che fisici, saranno duri da far andare via.