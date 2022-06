Nella giornata di ieri, lunedì 6 giugno, il programma televisivo condotto da Federica Panicucci, Mattino 5, si è occupato del caso del bimbo di 13 mesi caduto dal balcone. Una delle inviate è riuscita ad intervistare il suo legale, che ci ha tenuto a specificare che il suo non fosse un gesto premeditato.

CREDIT: MEDIASET

In tanti sono in ansia per le sorti del piccolo, che al momento sta facendo dei miglioramenti. I medici sono riusciti ad estubarlo, ma hanno deciso di tenere ancora la sua prognosi riservata.

Francesca Neri, l’avvocato che si sta occupando del caso di Monica Santi, la baby sitter accusata di tentato omicidio, è intervenuta nel programma. Nel suo racconto ha dichiarato:

La signora Santi ha raccontato di essersi recata a lavoro il giorno 31, regolarmente, poi improvvisamente ha accusato un malessere interiore che è diventato sempre più forte, le faceva venire meno il fiato. Ha definito che le sembrava di essere in catalessi.

Dopo questo forte malore, si trovava al secondo piano, ha lanciato dalla camera da letto dei genitori il bambino dalla finestra. Non è stata in grado di dare una giustificazione a questo gesto. Ha detto che era come se si trovasse in una realtà che non le apparteneva e che non sapeva cosa stesse accadendo.

Bimbo di 13 mesi caduto dalla finestra: l’accaduto

I fatti sono iniziati nella mattinata di martedì 31 maggio. Precisamente nell’abitazione che si trova a Soliera, in provincia di Modena. Monica Santi lavorava con quelle persone da gennaio.

Era tranquilla e serena. Nessuno in lei aveva notato nulla di strano. Tuttavia, in quell’occasione è avvenuto l’impensabile. Quando la colf ha trovato il bambino a terra, era esanime e respirava a fatica. Alla fine dell’intervista l’avvocato ha dichiarato: