Non si dà pace il papà del bimbo caduto dal ponte a Cles con la mamma. Riccardo aveva solo 4 anni. Veronica Amistadi, sua mamma, parlava di lui come della sua gioia più grande. Fino al gesto estremo. I corpi di madre e figlio sono stati ritrovati nel fiume Noce. Per loro non c’era più niente da fare. Il papà in lutto non può credere che suo figlio sia volato in cielo così presto.

Alberto Chini ha dovuto dire addio troppo presto a suo figlio Riccardo. Il corpo del bimbo di 4 anni è stato trovato senza vita domenica 21 maggio insieme alla mamma, Veronica Amistadi. Li hanno trovati nel torrente Noce.

Madre e figlio hanno fatto un volo di 90 metri, da un ponte che si trova a Mostizzolo, a Cles, in provincia di Trento. Ad annunciare la prematura scomparsa del piccolo angelo è stato il padre. Che ha invitato la comunità locale a stringersi alla sua famiglia nei funerali che si terranno a Trento sabato 27 maggio.

La Procura di Trento indaga sul caso per istigazione a togliersi la vita. Gli inquirenti stanno analizzando telefono e computer della donna di 41 anni, che lavorava come manager presso una casa farmaceutica.

Nella sua auto è stato trovato un biglietto di addio. L’auto era sul ponte, con le portiere aperte e le luci di posizione accese. Si parla di una relazione complicata con l’ex compagno, padre di suo figlio. Poco prima aveva inviato una lettera ai giornali con tutti i suoi rimpianti.

Bimbo caduto dal ponte a Cles con la mamma: papà Alberto dice addio al suo piccolo angelo Riccardo

Caro piccolo angelo, che nella tua breve vita terrena hai portato la gioia nelle nostre case, continua a sorridere felice dal cielo e mandaci un forte abbraccio che ci protegga dalle tenebre della tua mancanza

Alberto ha visto suo figlio Riccardo sabato pomeriggio, poco prima del terribile gesto. Nella notte tra sabato e domenica deve aver maturato l’idea di farla finita, portandosi con sé anche il figlio.