Un episodio davvero straziante è quello che è accaduto nella notte di domenica 21 maggio, in Val di Sole. Purtroppo una mamma e il suo bimbo sono stati trovati senza vita sotto un ponte. All’arrivo dei medici per loro purtroppo, non c’era ormai più nulla da fare.

La vicenda ovviamente, ha portato le forze dell’ordine ad indagare sull’accaduto ed una delle ipotesi più accreditate è proprio quella del gesto estremo.

I fatti sono avvenuti intorno all’una di notte, di domenica 21 maggio. Precisamente sotto al ponte di Mostizzolo, lungo il torrente Noce, in Val di Sole, città che si trova nella provincia del Trentino.

I primi a lanciare l’allarme sono stati proprio alcuni passanti. Questi ultimi nel vedere la macchina sul ponte, senza nessuno al suo interno, hanno deciso di chiedere l’intervento degli agenti, che a loro volta sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Hanno avviato sin da subito tutte le ricerche del caso, ma è solo poco tempo dopo che hanno fatto la triste e sconvolgente scoperta. Sotto al ponte c’erano i corpi ormai senza vita a di una donna e del figlio.

La mamma aveva circa 41 anni ed il piccolo invece, solamente 4 anni. Nelle operazioni di ricerca erano impegnati i Vigili del Fuoco, gli uomini del soccorso alpino e diversi agenti.

Mamma e bimbo trovati senza vita: l’ipotesi

Vista la gravità di questo episodio, le forze dell’ordine hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso. Al momento però, le informazioni emerse sono ancora frammentarie.

Gli agenti intervenuti, stanno prendendo in considerazioni diverse ipotesi, ma quella del gesto estremo sembra essere quella più plausibile. Si pensa che la donna abbia deciso di farla finita e di portare con sé anche il bambino.

Ovviamente questa è solo una possibilità, saranno solo le ulteriori indagini e tutti gli accertamenti del caso a dare delle ulteriori risposte. Ci saranno altri aggiornamenti su questo episodio così grave.